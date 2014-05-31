АТО може завершитися протягом кількох тижнів - експерт з питань тероризму

Про це заявила експерт з питань тероризму Наталія Беліцер в ефірі телеканалу БТБ.

Читайте такожБойовики в Слов'янську вночі обстрілювали українські блокпости з мінометів

«Позитивна динаміка дозволяє сподіватися, що в оптимістичному варіанті - за кілька тижнів, в дещо обережному - за кілька місяців вдасться по-справжньому покінчити з цим. При цьому тут є компоненти, до яких ми просто не були готові, які треба враховувати тільки зараз, раніше не вміючи враховувати», - сказала Беліцер.

Вона пояснила , що в рамках антитерористичної операції українські військові здійснюють дії у кількох напрямках: захищають мирне населення і відбивають атаки терористів.

«Антитерористична операція в чистому вигляді не є антитерористичною. Тому що в теорії протистояння тероризму є дві чіткі різні лінії. Це - антитероризм і контртерроризм. І якщо антитероризм, за класичним визначенням, це оборонна тактика, спрямована, в першу чергу, на захист мирного населення, стратегічних об`єктів. То контртерористична - це наступальна, мета якої, по-перше, превентивна, не допустити, і по-друге, атакувати там, де вже є розвіддані про перебування. А Україні доводиться поєднувати це треба робити гнучко і дуже точно», - підкреслила Беліцер.