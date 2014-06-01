Стали відомі подробиці нападу на церкву в Криму: «казаки» виламали двері й побили прихожан

У Криму «казаки» розгромили церкву Української православної церкви Київського патріархату.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київської патріархії.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні, 1 червня, о 8-й годині ранку в с. Перевальне у Криму до храму Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ Київського патріархату, виламавши двері, вдерлася група озброєних осіб кримінальної зовнішності, які були наряджені, як козаки.

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Вони потрощили внутрішнє облаштування храму та зайняли його, не допустивши настоятеля протоієрея Івана Катькала до звершення служби. Коли прибув священик, погромники з лайкою напали на нього, розбили автомобіль, повідомили в прес-центрі.

На захист свого пастиря виступили парафіяни, які також постраждали. Зокрема, побої отримала вагітна жінка та дочка отця Івана, хвора на церебральний параліч.

На всі звернення до російської поліції в Криму спочатку не було жодної відповіді. Лише через три години прибули поліцейські, які, однак, стали на сторону нападників. Як бандити-«козаки», так і поліцейські, пояснювали свої дії тим, що «Київський патріархат веде антиросійську діяльність і таким не місце у російському Криму», зазначили в прес-центрі.

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На звернення керуючого єпархією архієпископа Климента російська влада Криму досі не відреагувала.

У Київській патріархії вважають напад на Покровський храм у с. Перевальне спланованою акцією, оскільки напередодні, у суботу ввечері, до отця Івана Катькала додому приїздив священик Московського патріархату і вимагав добровільно «звільнити» храм, заявивши: «це твої останні дні в Криму».

«Також за останні дні у Криму безслідно зникли троє активістів української громади. Всі ці події викликають велике занепокоєння і побоювання, що невдовзі подібні погроми та захоплення можуть статися й у інших кримських храмах УПЦ КП», - підкреслюється в повідомленні.

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У зв’язку з цим прес-центр Київської патріархії висловлює рішучий протест проти насильницьких дій, вчинених проти храму, духовенства і віруючих Київського патріархату в с. Перевальне, АР Крим.

«Ми вимагаємо від російської влади в Криму покласти край утискам православних українських віруючих, а відповідальних осіб з числа нападників та поліцейських, які їм сприяють, притягнути до відповідальності», - наголошується в повідомленні.