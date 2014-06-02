Яценюк: Москва завжди буде махлювати

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine, повідомляє ТСН.

За словами Яценюка, лише дуже жорсткі санкції зможуть протистояти тому, що Росія робить в Україні, і змусити Москву піти на переговори. При цьому він зауважив, що пряма зустріч Володимира Путіна і нового президента України Петра Порошенка неможлива.

Читайте такожРосія подасть в РБ ООН проект резолюції щодо України"В нас не залишилося довіри до російського уряду. Москва завжди буде махлювати. Зараз ми можемо вести переговори з Росією лише в женевському форматі за участі чотирьох сторін: України, ЄС, США і Росії", - сказав Яценюк.

Він також додав, що Україна ніколи не змириться з анексією Криму. За словами Яценюка, Київ вже звернувся в міжнародні суди.