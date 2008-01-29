Буш: Грузія і Україна відстояли право на вибори

У завершальній щорічній промові до Конгресу президент США Джордж Буш відзначив успіх виборів в Грузії і в Україні.

«Останні сім років ми спостерігали приголомшливі події в історії свободи. Громадяни Грузії і України встали на захист права на вільні і чесні вибори», - заявив Буш.

Він також відзначив, що США продовжать протистояти геноциду в Судані і підтримувати свободу в таких країнах, як Куба, Зімбабве і Білорусь і Бірма.

Газета.ру