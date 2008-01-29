Буш: Грузія і Україна відстояли право на вибори
08:05, 29 січня 2008Політика
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Президент виступив із завершальною промовою
У завершальній щорічній промові до Конгресу президент США Джордж Буш відзначив успіх виборів в Грузії і в Україні.
«Останні сім років ми спостерігали приголомшливі події в історії свободи. Громадяни Грузії і України встали на захист права на вільні і чесні вибори», - заявив Буш.
Він також відзначив, що США продовжать протистояти геноциду в Судані і підтримувати свободу в таких країнах, як Куба, Зімбабве і Білорусь і Бірма.
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