МЗС стурбоване заявами Кадирова й висловлює категоричний протест проти політики Кремля

У зв’язку з почастішанням випадків проникнення в Україну озброєних бойовиків з території РФ, а також активізацією їх терористичної діяльності в Донецькій та Луганській областях, що становить загрозу життю і безпеці громадян України, МЗС України вкотре висловлює категоричний протест проти політики Кремля, спрямованої на військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо підтримки Росією терористичної діяльності в Донецькій та Луганській областях, переданому УНІАН.

Особливе занепокоєння МЗС України викликають заяви окремих офіційних представників РФ, зокрема Рамзана Кадирова, які підтверджують наміри продовжувати практику підсилення рядів терористів відповідними російськими спецпідрозділами.

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Як наголошує дипломатичне відомство, бойовики з цих організацій вчиняють акти вбивства, тортур та інших видів нелюдського поводження з цивільним українським населенням, захоплюють і руйнують об’єкти інфраструктури, займаються мародерством і грабіжництвом. «Надаючи їм допомогу, російська сторона порушує зобов’язання, взяті на себе згідно з цілим комплексом міжнародних договірно-правових інструментів в галузі запобігання і протидії міжнародному тероризму, зокрема, положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року, Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року. Така політика також суперечить проголошеному Генеральною Асамблеєю ООН у її деклараціях від 24 жовтня 1970 року (2625 (XXV) і від 9 грудня 1994 року (49/60) та підтвердженому Радою Безпеки ООН у її резолюції 1189 (1998) від 13 серпня 1998 року принципу, згідно з яким кожна держава-член ООН зобов’язана утримуватись від організації, підбурювання, надання допомоги або участі у терористичних актах в іншій державі або від потурання організаційній діяльності в межах своєї території, спрямованій на вчинення таких актів», - наголошує МЗС.

Крім того, направлення на територію України з території Російської Федерації добре підготовлених і озброєних російських найманців не може бути кваліфіковано інакше як експорт тероризму на територію України, зазначають в дипломатичному відомстві. У сукупності з показовим проведенням маневрів Збройних Сил Російської Федерації поблизу українсько-російського державного кордону, періодичним порушенням повітряного простору України російськими літаками, мінуванням території України протипіхотними та протитанковими мінами вздовж лінії перебування окупаційних російських військ в Автономній Республіці Крим, вони становлять свідоме і грубе порушення принципів заборони застосування сили або загрози силою, невтручання у внутрішні справи та поваги до територіального суверенітету, встановлених Статутом ООН.

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«Вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити організацію терористичної діяльності, підбурювання і надання будь-якої допомоги терористичним організаціям, що діють у східних областях України, в тому числі практику засилання російських збройних диверсійних груп на територію України», - йдеться в коментарі МЗС України.

Належна співпраця російської сторони в рамках існуючих договірно-правових інструментів та безпекових механізмів дозволила б зберегти життя як значній кількості громадян Російської Федерації, що незаконно перебувають на території України і беруть участь у терористичній діяльності, так і українським правоохоронцям, наголошують у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.