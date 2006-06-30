Розпочнеться 2-а Всеукраїнська Мега-зустріч любителів автомобілів Subaru

15:55, 30 червня 2006
Політика
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  -  На території спортивно-розважального комплексу “Чайка” відбудеться Мега-зустріч любителів автомобілів Subaru.  В програмі:

12-00 -  прес-ланч з директором ТОВ «Мега-моторс» Павлом Кузьміним.

13-00 - відкриття Другої Всеукраїнської Мега-зустрічі любителів Subaru;

13-30 - тест-драйв модельного ряду Subaru; автошоу від школи безаварійного руху «Енергія Руху»; конкурси по тюнінгу і звуку;

15-30 -  змагання зі швидкісного маневрування; виступ представників екстремальних видів спорту;

18-00 - нагородження переможців конкурсів;

20-00 -  мега-концерт ТНМК;

21-30 -  закриття заходу. Мега-салют

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