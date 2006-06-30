Розпочнеться 2-а Всеукраїнська Мега-зустріч любителів автомобілів Subaru

- На території спортивно-розважального комплексу “Чайка” відбудеться Мега-зустріч любителів автомобілів Subaru. В програмі: 12-00 - прес-ланч з директором ТОВ «Мега-моторс» Павлом Кузьміним. 13-00 - відкриття Другої Всеукраїнської Мега-зустрічі любителів Subaru; 13-30 - тест-драйв модельного ряду Subaru; автошоу від школи безаварійного руху «Енергія Руху»; конкурси по тюнінгу і звуку; 15-30 - змагання зі швидкісного маневрування; виступ представників екстремальних видів спорту; 18-00 - нагородження переможців конкурсів; 20-00 - мега-концерт ТНМК; 21-30 - закриття заходу. Мега-салют

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