Добкін каже, що його покусав Луценко

Учора у Верховній Раді спікер парламенту Арсеній Яценюк зустрівся з мерами обласних центрів, головами місцевих рад та головою Верховної Ради Криму.

Під час зустрічі обговорювалися бюджети місцевого самоврядування та адміністративна реформа.

Михайло Добкін заявив журналістам, що перевибори міського голови і міської ради в Харкові – всього лише піар-кампанія.

"Вибори будуть згідно з діючим законодавством у 2010 році, а 2011-го - вибори міської ради, - сказав мер. - Усе це гарно проплачена піар-кампанія певних людей. На жаль, до них сьогодні приєднався губернатор та окремі члени сім’ї президента, які живуть і працюють у нашому місті. Але на сьогодні жодної правової основи для перевиборів немає", цитує Добкіна "Газета по-українськи".

Видання повідомляє про ще одну цікаву деталь: усі запрошені одягнені в офіційні костюми, а міський голова Харкова прийшов у брюках та білому светрі. На його правій руці була пов’язка. На запитання присутніх про те, що сталося, Добкін усміхнувся і сказав: "А, Луценко покусав".