Командування "Донбасу" та "Азову" терміново вилетіло в Ізюм

Командування батальйонів "Донбас" і "Азов" терміново вилетіло до міста Ізюм, Харківськоі області,

Про це повідомляє прес-служба батальйону "Донбас" на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із повідомленням, вони вилетіли на Харківщину "з метою подальшого планування та координації спільних дій, а також, тестування нової техніки, у тому числі БТР".

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"Нагадаємо, що батальйон "Азов" з першого дня тісно співпрацював з "Донбасом". Незважаючи на те, що обидва підрозділи створювалися як добровольчі батальйони, які на початку своєї діяльності не мали ані належного озброєння, ані облаштування, на даний час є найбільш боєздатними та активними", - зазначає прес-служба.

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"Батальйон "Азов" тримає оборону півдня, "Донбас" проходить перепідготовку та вирушає на захист сходу Донеччини", - говориться у повідомленні.