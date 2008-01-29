Президент включив Тимошенко до складу комісії Ющенко-Путін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 58/2008 від 29 січня 2008 року оновив склад української частини Українсько-російської міждержавної комісії.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зокрема, до складу комісії у статусі заступника голови української частини комісії, голови української частини Комітету з питань економічного співробітництва включено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

До складу комісії також увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА (секретар української частини комісії), міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК (голова української частини Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва), міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ (голова української частини Підкомітету з питань безпеки), міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО (голова української частини Підкомітету з міжнародного співробітництва) та заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Українську частину комісії очолює Президент України В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також доручив секретарю української частини Комісії Р.БОГАТИРЬОВІЙ внести до 15 березня 2008 року на затвердження оновлені персональні склади українських частин робочих органів Українсько-російської міждержавної комісії.