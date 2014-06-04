Українська авіація не виконувала бойових завдань з обстрілу Луганської ОДА - прес-офіцер

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на прес-конференції в Києві.

Прес-офіцер Антитерористичної операції наголосив: «Авіація не виконували жодних завдань, пов'язаних з обстрілом обласної адміністрації в місті Луганську. Ніхто з членів екіпажу, які виконували бойове завдання, не стріляв по будівлі ОДА».

Також він повідомив, що «у свою чергу були дві цілі – це два блокпости, де перебували бандити, і вони були знищені».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ в Україні в щоденному звіті повідомила, що в будівлю Луганської обласної держадміністрації влучили некеровані ракети, випущені з літака.

Вдень 2 червня в центрі Луганська прогримів вибух у будівлі облдержадміністрації.

За словами очевидців, вибух був у повітрі, якраз над будівлею ОДА.

Того ж дня прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський заявив, що вибух стався всередині будівлі, обстрілу ззовні не було. «Найбільш достовірною причиною вибуху було необережне і невміле поводження зі стрілецькою зброєю і вибуховими речовинами», – сказав він.

3 червня перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що, за попередніми даними, причиною вибуху в Луганській облдержадміністрації 2 червня став постріл терористів ракетою з ПЗРК.

За останніми даними, від вибуху в районі облдержадміністрації загинуло 8 осіб, поранено - 11.

Довідка УНІАН. 29 квітня в Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили будівлі облдержадміністрації і прокуратури області. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС і захопили обласну ТРК. 6 квітня терористи захопили будівлю СБУ в Луганську.