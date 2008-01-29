Тимошенко пропонує Європі спільний проект «Білий потік»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Європейському Союзу бути партнером у реалізації проекту “Білий потік” з постачання газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з Комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в ході зустрічі з єврокомісаром обговорювалося і це питання.

“Так, сьогодні існує проект, який підтримується ЄС, – “Набукко”. Але ми б хотіли запропонувати розглянути проект “Білий потік”, який проходить територією України і також виконує функцію диверсифікації постачання газу до Європи. Цей проект може бути економічно ефективнішим, і ми б хотіли, щоб Україна і ЄС були партнерами в його реалізації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що раніше була створена донорська група, яка допоможе акумулювати кошти, необхідні для модернізації і реформування системи постачання російського газу в Європу територією України.

Прем`єр повідомила, що конференція донорів пройде найближчим часом, і "дасть можливість Україні одержати серйозну технічну і фінансову підтримку».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у України і Євросоюзу є загальний інтерес щодо створення потужних систем диверсифікації постачання енергоресурсів.

Також вона зазначила, що Україна і ЄС можуть мати спільні проекти і щодо постачання ядерного палива.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір спільно з Євросоюзом побудувати новий газопровід «Білий потік», який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.

Ідея “Білого потоку” (White Stream) полягає в будівництві газопроводу з Туркменістану через Азербайджан в грузинський порт Супса, і потім дном Чорного моря через Крим у напрямі Європейського Союзу.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО висунула ідею створення газопроводу White Stream ще в 2005 році.