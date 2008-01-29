НУ-НС погрожує регіоналам “відповіддю Керзона”

«Поведінку ПР інакше, аніж шантажем, назвати важко», - так прокоментував блокування парламенту народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Павло Жебрівський, повідомляє офіційний сайт блоку.

Як відомо, ПР та її сателіти КПУ погрожують і далі блокувати роботу парламенту. Крім того, як заявила Ганна Герман, «регіонали» не виключають нових дострокових виборів.

«Коаліція робить все, аби знайти компромісне рішення, але ми не збираємося виконувати будь-які забаганки опозиції. У разі продовження блокади парламенту можлива «відповідь Керзона»: деблокада трибуни та президії. До такого кроку вдалися самі «регіони», коли під час 5-ї каденції опозиція спробувала блокувати трибуну. Країна чекає прийняття рішень – отже, її головний законодавчий органи повинен виконувати свої функції. Якщо ПР разом із сателітами цього й досі не зрозуміла – ми нагадаємо їм, чим вони мають займатися», - наголосив Жебрівський.

На відміну від "регіоналів", політик виключає проведення ще одних дострокових виборів. "Протягом року, згідно Конституції, розпуск парламенту опісля дострокових виборов неприпустимий», - підкреслив депутат.

Заяви членів ПР про нові дострокові вибори Жебрівский вважає «клікушеством». «Переконаний, що ПР вкрай невигідні дострокові вибори. Інакше як «клікушеством» їхні заяви про це назвати не можна. Можу порівняти заяви «синьо-білих» про дострокові вибори з дубиною, яка страшна, якщо показувати її час від часу. Коли постійно розмахувати таким знаряддям – ніхто вже не звертатиме уваги», - каже Жебрівський.