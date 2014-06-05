Сина Азарова запідозрили у відмиванні грошей в Австрії

Про це пише Die Presse.

Розслідування щодо нього, за даними видання, ведеться вже кілька місяців. Підозри пов'язані з діяльністю компанії Garda.

Згаданою компанією Garda, зареєстрованій у Відні, за інформацією «Української правди» до 2012 року керувала дружина Азарова-молодшого Лілія. Видання зазначало, що дана фірма є акціонером виробничо-комерційного підприємства «Металіст», яке отримало у 2010 році в Україні держпідтримку в кілька мільйонів гривень.

Читайте такожАзарова оголосили в розшук На початку 2014 року українські ЗМІ також писали, що дружина Азарова-молодшого «є власницею та керівником цілого ряду підприємств» на території Австрії. Про її чоловіка повідомлялося, що він має вид на проживання в Австрії та володіє там маєтком, зазначалося також, що він керував фондом Sustainable Ukraine, повідомляє Лента.ру.

Олексій Азаров потрапив в число українців, стосовно яких після зміни влади в республіці були введені міжнародні санкції, що передбачають заморожування активів на території ЄС. Пізніше, за інформацією EUObserver, він оскаржив рішення про санкції у Європейському суді.