Тимчук заявляє про "дірки" на кордоні з Росією в Луганській області

Керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук заявляє про "дірки" на російсько-українському кордоні в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Зараз з'явилася інформація, яка вже не одну годину активно розкручується, з приводу того, що в Луганську відкрито фактично 100 км кордону. Ми вивчаємо зараз ситуацію. Можливо, йдеться не про 100 км, але, дійсно, є ділянки, які на даний час не забезпечені належним рівнем охорони", - зазначив Тимчук.

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За його словами, пояснень наразі цьому факту немає.

Як нагадав Тимчук, Держприкордонслужба заявляє, що останнім часом було створене понад 400 блокпостів на східній частині кордону, але при цьому експерти бачать ділянки кордону, які прикордонники не контролюють. "Більш того, проводиться відведення прикордонних підрозділів, як це було вчора в Луганській області. Офіційне формулювання було, що їх перекидають на посилення кордону, ближче до держкордону. Ми цього не спостерігаємо, щоб на цій ділянці пройшло якесь посилення. Розумного пояснення я не бачу цим подіям", - зазначив він.

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За словами Тимчука, Луганська область є єдиною областю, де немає ровів на російсько-українському кордоні. Він не виключає, що причини можуть бути в корупційній складовій.