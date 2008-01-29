Регіонали просять Ющенка “розбиратися” з Тимошенко без них
Під роздачу потрапив голова Ощадбанку
Нардеп парламентської фракції ПР Нестор Шуфрич вітає вимогу Президента Віктора Ющенка звільнити голову Ощадбанку. Проте, просить керівника держави не прикривати при цьому Партією регіонів свої «розборки» з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.
«Добре, що Ющенко вирішив виконати вимогу опозиційного Кабміну, який на недавньому засіданні ухвалив рішення вимагати відставки керівника Ощадбанку», - наводить слова Шуфрича прес-служба Партії регіонів. «Але при цьому хай Ющенко набереться сміливості і не називає абсурдні, надумані, заяложені шаблони» - йдеться про звинувачення ПР і керівництво Ощадбанку в причетності банку до фінансування виборчої кампанії регіоналів. Шуфрич додав, що «їх ще як мінімум треба довести в суді, а доти можна запитати у секретаря РНБОУ Раїси Богатирьової, яка була №2 у списку Партії регіонів, і не може не знати про джерела фінансування виборчої кампанії Партії регіонів».
На думку нардепа, «Ющенку слід говорити правду і назвати реальну причину свого рішення. А саме те, що він хоче зняти лояльного до Тимошенко керівника Ощадбанку, швидше за все, для того, щоб зірвати і без того складні виплати вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, щоб таким чином спробувати знизити популярність Тимошенко, яка росте за рахунок поглинання рейтингу Ющенка».
Якщо Президент «хоче остаточно посваритися і «розібратися» з Тимошенко, це їхня справа, але хай він не прикривається при цьому Партією регіонів і проводить внутрішні розборки без нас», - підсумував Шуфрич.