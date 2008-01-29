Регіонали просять Ющенка “розбиратися” з Тимошенко без них

Нардеп парламентської фракції ПР Нестор Шуфрич вітає вимогу Президента Віктора Ющенка звільнити голову Ощадбанку. Проте, просить керівника держави не прикривати при цьому Партією регіонів свої «розборки» з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

«Добре, що Ющенко вирішив виконати вимогу опозиційного Кабміну, який на недавньому засіданні ухвалив рішення вимагати відставки керівника Ощадбанку», - наводить слова Шуфрича прес-служба Партії регіонів. «Але при цьому хай Ющенко набереться сміливості і не називає абсурдні, надумані, заяложені шаблони» - йдеться про звинувачення ПР і керівництво Ощадбанку в причетності банку до фінансування виборчої кампанії регіоналів. Шуфрич додав, що «їх ще як мінімум треба довести в суді, а доти можна запитати у секретаря РНБОУ Раїси Богатирьової, яка була №2 у списку Партії регіонів, і не може не знати про джерела фінансування виборчої кампанії Партії регіонів».

На думку нардепа, «Ющенку слід говорити правду і назвати реальну причину свого рішення. А саме те, що він хоче зняти лояльного до Тимошенко керівника Ощадбанку, швидше за все, для того, щоб зірвати і без того складні виплати вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, щоб таким чином спробувати знизити популярність Тимошенко, яка росте за рахунок поглинання рейтингу Ющенка».

Якщо Президент «хоче остаточно посваритися і «розібратися» з Тимошенко, це їхня справа, але хай він не прикривається при цьому Партією регіонів і проводить внутрішні розборки без нас», - підсумував Шуфрич.