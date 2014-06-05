У МЗС Росії не змогли пояснити, на яких підставах Янукович перебуває на території РФ більш як 90 діб

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич зазначив: «Щодо Віктора Федоровича Януковича важко давати якісь коментарі, оскільки людина свого часу звернулася із проханням забезпечення його особистої безпеки, і такі гарантії і можливості були надані. Що стосується тримісячного терміну, я повинен звіритися з нашими експертами і уточнити за законодавством. Напевно, ми зможемо додатково вас поінформувати із цього приводу», - сказав Лукашевич.Читайте такожЯнукович живе в будинку під Ростовом, а син купив маєток у Барвисі - начальник УДО

Крім того, він відмовився відповідати на питання, чому українських дипломатів не допускають до українського режисера Олега Сенцова, якого влада РФ звинувачує в тероризмі.

«Так відразу я експертно не зможу сказати», - сказав Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, за новим законодавством РФ, з 1 січня 2014 року громадяни України на території РФ можуть перебувати без додаткових дозволів не більш як 90 діб.

Довідка УНІАН. Після відмови влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимоги відставки уряду і президента країни, а також до сутичок протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок у центрі Києва загинули понад сто чоловік, сотні були поранені.

22 лютого Верховна Рада усунула Януковича з посади президента. Він назвав це державним переворотом.

11 березня Янукович провів прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону. Де він перебуває зараз – невідомо.Читайте такожЯнукович і Ко вивезли до Москви $32 млрд, вони йдуть на сепаратизм - ГПУ

3 квітня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС і СБУ.

Генпрокуратура України порушила кілька кримінальних справ стосовно Януковича. За словами Махніцького, кримінальні виробництва провадження відкриті за перевищення влади і службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний суд і заклики до захоплення державної влади, озвучені Януковичем на прес-конференції в Ростові-на-Дону 27 лютого.