ГПУ звинуватила Януковича у сприянні анексії Криму

Про це заявив перший заступник генерального прокурора Микола Голомша.

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За його словами, в рамках розслідування анексії Генпрокуратура вбачає ознаки злочину в діях групи колишніх посадових осіб, в тому числі і колишнього президента і керівника СБУ. «Вони готувалися до таких дій як анексія Криму. Ми бачимо це з того, що перевозилося майно з Києва», - зазначив Микола Голомша. Також вивозилися з СБУ кримінальні справи з метою їх приховання, сказав заступник генпрокурора.

Він розповів, що, за попередніми результатами розслідування цієї справи СБУ, ці особи є «співавторами анексії Криму», і в ході розслідування уточнюється сума збитків, завданих ними.