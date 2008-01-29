Україні дали зрозуміти, що не так швидко робиться, як мовиться

Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН заявляє про готовність розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі з Україною одразу після приєднання до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це комісар ЄС заявив журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що ми зможемо розпочати переговори швидко після приєднання України до СОТ», - сказав він.

Комісар ЄС привітав Україну із завершенням основних переговорів щодо вступу до СОТ, зазначивши, що ЄС надавав значну підтримку Україні в цьому питанні. При цьому П.МЕНДЕЛЬСОН сказав, що прийняв запрошення прем’єр-міністра України відвідати Україну одразу після схвалення Генеральною Радою СОТ українського вступу для започаткування переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Комісар висловив переконання у тому, що ця угода має бути амбітною. Водночас він не став прогнозувати, коли саме переговори можуть завершитися і коли буде створена зона вільної торгівлі, зазначивши, що зі свого досвіду він знає, що розпочати переговори завжди легше, ніж їх проводити, а самі переговори, навіть за наявності бажання обох сторін, зазвичай тривають довше, ніж це планується.

Комісар ЄС також закликав Верховну Раду України та представників українського бізнесу сприяти в здійсненні переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

У свою чергу український прем’єр зазначила, що створення зони вільної торгівлі з ЄС залишається пріоритетом для її уряду. Вона особливо підкреслила, що вступ до СОТ та створення зони вільної торгівлі сприятимуть як побудові цивілізованого ринку в Україні, так і інтеграції України до світового співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершиться цього року. До сьогоднішнього дня сторони провели 6 раундів переговорів. Зона вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди, однак офіційні переговори щодо її створення можуть розпочатися лише після приєднання України до СОТ, хоча неофіційні консультації вже тривають.