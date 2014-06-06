Біля Слов'янська після обстрілу горів хімзавод - джерело
12:28, 06 червня 2014Політика
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Загоряння сухої сірки сталося внаслідок артилерійського обстрілу на території колишнього заводу підприємства "Хімпром" в Слов'янську увечері 5 червня.
Під Слов'янськом горів хімзавод
Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Суха сірка на території заводу є в кількості близько 10 тонн.
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"Попередня кваліфікація - частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншим способом) ", - сказав співрозмовник агентства.
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