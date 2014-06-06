Біля Слов'янська після обстрілу горів хімзавод - джерело

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Суха сірка на території заводу є в кількості близько 10 тонн.

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"Попередня кваліфікація - частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншим способом) ", - сказав співрозмовник агентства.