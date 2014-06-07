Рада повинна бути переобрана достроково - Порошенко

11:20, 07 червня 2014
Політика
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 Президент України Петро Порошенко заявляє, що чинний склад Верховної Ради України не відповідає настроям суспільства і наголошує на дострокових виборах парламенту.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

«Важливою частиною суспільного запиту на повне перезавантаження влади є і дострокові вибори парламенту. Чинний склад шановного нашого зібрання не зовсім відповідає настроям суспільства. Воно суттєво змінилось у 2012 році, а жити по-новому і означає, що не можна нехтувати волею народу», - наголосив він.

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