Повернення посла РФ свідчить про бажання Росії налагодити відносини з Україною - Матвієнко

Повернення російського посла Михайла Зурабова в Україну підкреслює готовність Росії до відновлення повноформатних дипломатичних відносин між країнами.

Як повідомляє РИА Новости, про це заявила спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко у програмі "Право знать" на російському телеканалі ТВЦ у суботу.

«Тим, що ми повернули Зурабова, ми підкреслили нашу готовність до відновлення в повному форматі наших дипломатичних відносин. Це добра воля Росії, це позитивний меседж і позитивний сигнал. Я думаю, повинна бути відповідна адекватна реакція», - сказала Матвієнко.

На її думку, вирішити політичну і економічну кризу в Україні без участі Росії неможливо. «Ми розраховуємо на здоровий глузд нової влади України і обраного президента, оскільки Росію і Україну так багато що пов'язує», - відзначила Матвієнко.

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Вона назвала «ілюзіями» намір президента України Петра Порошенка обговорювати вихід із кризи з Євросоюзом і США. «Я думаю, це ілюзії пана Порошенка. Коли він зрозуміє відповідальність за свою країну, за свій народ, він діятиме більш прагматично», - сказала Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, у церемонії інавгурації президента України Порошенка 7 червня взяв участь посол РФ в Україні Зурабов.

24 лютого МЗС Росії викликав Зурабова на консультації до Москви. «У зв'язку із загостренням ситуації в Україні і необхідністю всебічного аналізу стану, що склався, ухвалено рішення про виклик на консультації до Москви посла Російської Федерації в Україні Зурабова», - йшлося тоді в повідомленні МЗС РФ.