В Україні кількість внутрішніх мігрантів перевищила 10 тисяч осіб - ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що за останні три місяці понад 10 тисяч українців полишили свої будинки у пошуках притулку в інших місцях України.

Про це повідомляє сайт японської мовної корпорації NHK WORLD.

Читайте такожДітей-біженців з Луганщини в Одесі обіцяють зводити до цирку та дельфінарію

Так, за інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців, люди їдуть з Донецької і Луганської областей. Приблизно, 3 тисячі осіб переховуються в Києві. У багатьох з них немає родичів або друзів, на яких можна було б покластися, і вони потерпають.

Як сказав регіональний представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Олдріх Андрісек, якщо стан на сході країни не покращає, кількість внутрішніх мігрантів може досягти тисяч або навіть десятків тисяч осіб.