Терористи намагаються реквізувати автомобілі і комплекси РЕБ у донецького заводу "Топаз"

Про це повідомляється на сайті групи Інформаційний Спротив.

"Зокрема, бойовики готують до вивезення кілька (за попередніми даними - 7 одиниць) комплексів радіоелектронної боротьби типу «Мандат». За словами терористів - "для відправки в Росію", - сказано в повідомленні.

Читайте такожТерористи обстріляли пункт пропуску «Ізварине»Також бойовики заявили про «експропріацію» 4 автомобілів «КрАЗ», призначених для перевезення людей, і 1 мікроавтобуса «Мерседес», що належать підприємству.