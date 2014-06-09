Терористи намагаються реквізувати автомобілі і комплекси РЕБ у донецького заводу "Топаз"
13:06, 09 червня 2014Політика
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Група терористів в складі до 20 людей, озброєних автоматичною зброєю, намагається вивезти спеціальну й автотехніку з території донецького заводу «Топаз».
REUTERS
Про це повідомляється на сайті групи Інформаційний Спротив.
"Зокрема, бойовики готують до вивезення кілька (за попередніми даними - 7 одиниць) комплексів радіоелектронної боротьби типу «Мандат». За словами терористів - "для відправки в Росію", - сказано в повідомленні.
Читайте такожТерористи обстріляли пункт пропуску «Ізварине»Також бойовики заявили про «експропріацію» 4 автомобілів «КрАЗ», призначених для перевезення людей, і 1 мікроавтобуса «Мерседес», що належать підприємству.
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