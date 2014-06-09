Українські ЗМІ оприлюднили унікальний запис бою під Семенівкою
13:15, 09 червня 2014Політика
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Українські силовики передали журналістам ексклюзивне відео, на якому видно, як виглядають запеклі криваві бої з терористами на Донбасі.
Силовики показали зйомку бою під Семенівкою / ТСН
Як йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень, відео передали українські солдати журналістові Сергію Гальченку. Це унікальні кадри бою під Семенівкою.
5-го травня наші спецпідрозділи "Альфа" і "Омега" мали піти на підкріплення блокпосту військових під цим населеним пунктом. Але потрапили в засідку терористів. Бойовики буквально ховалися в будинках цивільних і вели вогонь звідти з двох боків і з дахів житлових будинків.
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