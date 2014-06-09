Сапери підірвали боєприпаси, які терористи хотіли використати проти сил АТО
19:11, 09 червня 2014Політика
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Військові інженери, задіяні в антитерористичній операції (АТО), підірвали боєприпаси часів Другої світової війни, які терористи планували використати проти українських військових.
Сапери знищили боєприпаси /фото http://novosti.dn.ua
Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі.
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«Сучасні бойовики, які зараз тероризують населення сходу України, ці боєприпаси намагалися використовувати за призначенням - в фугасах, які планувалося розмістити на маршрутах руху військової техніки в районі проведення АТО», - написав Владислав Селезньов.
Терористи мали намір застосувати їх проти сил АТО / фото http://novosti.dn.ua/
Боєприпаси вилучили під час виконання планових завдань у районах проведення АТО. Сапери знищили механізм боєприпасів, зазначив Владислав Селезньов.
Знищення боєприпасів / фото http://novosti.dn.u
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