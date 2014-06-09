Сапери підірвали боєприпаси, які терористи хотіли використати проти сил АТО

19:11, 09 червня 2014
Політика
0 0

Військові інженери, задіяні в антитерористичній операції (АТО), підірвали боєприпаси часів Другої світової війни, які терористи планували використати проти українських військових.

Сапери знищили боєприпаси /фото http://novosti.dn.ua

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ Слов'янську силовики знищили великий склад з боєприпасами терористів - Селезньов

«Сучасні бойовики, які зараз тероризують населення сходу України, ці боєприпаси намагалися використовувати за призначенням - в фугасах, які планувалося розмістити на маршрутах руху військової техніки в районі проведення АТО», - написав Владислав Селезньов.

Терористи мали намір застосувати їх проти сил АТО / фото http://novosti.dn.ua/

Боєприпаси вилучили під час виконання планових завдань у районах проведення АТО. Сапери знищили механізм боєприпасів, зазначив Владислав Селезньов.

Знищення боєприпасів / фото http://novosti.dn.u

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter