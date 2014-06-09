Сапери підірвали боєприпаси, які терористи хотіли використати проти сил АТО

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі.

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«Сучасні бойовики, які зараз тероризують населення сходу України, ці боєприпаси намагалися використовувати за призначенням - в фугасах, які планувалося розмістити на маршрутах руху військової техніки в районі проведення АТО», - написав Владислав Селезньов.

Боєприпаси вилучили під час виконання планових завдань у районах проведення АТО. Сапери знищили механізм боєприпасів, зазначив Владислав Селезньов.