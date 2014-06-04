СБУ затримала організатора поставок зброї та боєприпасів із Росії для терористів на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що громадянин України «Г» в інтересах терористичної організації «Луганська народна республіка» 31 травня у взаємодії з представниками ГРУ генштабу ЗС РФ, російськими прикордонниками та своїми спільниками з числа місцевих «сепаратистів», організував незаконний в’їзд на територію України із Росії 7 вантажівок з озброєнням та боєприпасами.

Крім постачання зброї до східних регіонів України, «Г» в інтересах іноземної сторони здійснював вербування громадян з числа колишніх військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів у Києві та інших регіонах з метою їх подальшої відправки до Донецької та Луганської областей для участі у збройних нападах на місцевих жителів та сили АТО.Читайте такожСБУ затримала підривників, які готували вибухи в Одесі (фото)

Також, за даними СБУ, з метою поширення сепаратистських настроїв в Україні, «Г» організував виготовлення агітаційних листівок підривної спрямованості, які планував розповсюджувати в Києві. У вказаних друкованих матеріалах містились заклики від імені т.зв. «Київської республіки» вступати до лав терористичних організацій та чинити спротив чинній владі. Інші листівки, в яких йшлося про «криваві гроші» та «фашизм», планувалось розклеювати на банкоматах Києва, зазначається в повідомленні.Читайте такожУ Закарпатті СБУ ліквідувала канал постачання зброї в Україну

Співробітники СБУ затримали і трьох спільників «Г», які намагалися організувати постачання з Києва амуніції (бронежилети та «розгрузки» загальною вартістю близько 100 тис. грн) для терористів на сході держави.

Головним слідчим управлінням СБУ стосовно «Г» відкрито кримінальне провадження за ст. 2583 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Здійснюються оперативно-слідчі дії, у т.ч. спрямовані на викриття інших зв’язків «Г» з числа громадян України та РФ, причетних до вказаної злочинної діяльності, повідомили в прес-центрі.