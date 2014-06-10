Порошенко призначив главою ДУС Березенка

Президент України Петро Порошенко видав Указ про призначення Сергія Березенка Керівником Державного управління справами.

Відповідний указ розміщено на сайті Глави держави.

Довідка. Березенко Сергій Іванович, народився 11 квітня 1984 року в м.Вінниця, в сім’ї лікарів, громадян України.

З 1991 по 2001 рік навчався в Києво-Печерському фізико-математичному ліцеї №171 «Лідер». В 2001 році, після закінчення школи, вступив до Національного університету «Києво-Могилянська академія», де навчався на факультеті економічних наук. В 2005 році здобув ступінь бакалавра економічної теорії та продовжив навчання за програмою спеціаліста економічної теорії.

Сергій Березенко - депутат Київради минулого скликання, голова Подільського осередку «Фронту Змін».