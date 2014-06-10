Санкції Європи і США слабкі, Україні потрібно допомогти зброєю – американський політик

Про це він заявив в інтерв’ю популярному чеському щоденнику Lidové noviny, передає Радіо Свобода.

Українська армія звернулася за допомогою, «ми ж їй надаємо військові пайки чи окуляри для нічного бачення», зазначив Джо Ліберман, а «мали б їй дати зброю, щоб армія могла захищатися».

На думку американського політика, у світлі останніх подій в Україні потрібно говорити «про нову загрозу європейській безпеці», тому що як в Америці, так і в Європі утвердилось помилкове відчуття безпеки.

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Та «раптом з’явився російський націоналіст Путін, який знову загрожує миру в Європі», зрештою й «на виборах до Європейського парламенту повернувся націоналізм», каже Джо Ліберман.

«Ми справді живемо в новій стратегічній реальності, я відчуваю, що знаю, ким є Путін і як далеко він зайде. У нього висока думка про себе, це колишній агент КГБ. Він і до своїх людей дуже репресивний», – наголосив Джо Ліберман.

За його словами, потрібно, щоб країни НАТО показали своїм союзникам уздовж кордонів з Росією, що «до своїх зобов’язань ставляться серйозно», інакше «Путін міг би продовжувати пошук слабких місць і використати це».

Джо Ліберман бере участь в празькій конференції, присвяченій 25-літтю падіння комуністичної системи в Європі.