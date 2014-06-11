У зоні АТО збільшено кількість бригад "швидкої"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Альона Терещенко.

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«На сьогодні усі станції швидкої медичної допомоги, бригади екстреної медичної допомоги на 100% забезпечені необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Створено запас, який постійно поповнюється. У регіонах, де здійснюється АТО, збільшено кількість бригад екстреної медичної допомоги для організації швидкої доставки поранених у заклади медичної допомоги», - сказала Терещенко.

Вона також поінформувала, що у Донецькій області закрито 10 лікарень, у Луганській працюють усі лікарні.

За словами Терещенко, ще у березні цього року МОЗ доручило структурним підрозділам з питань охорони здоров’я ОДА зарезервувати ліжковий фонд та запас медичних засобів у кількості 30% від загальної потреби.

«На сьогодні усі регіони України мають цей запас», - зазначила Терещенко.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій та Луганській областях почалася антитерористична операція.

Сьогодні, 11 червня, перший заступник міністра охорони здоров’я Руслан Салютін повідомив, що у зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули понад 200 осіб.

За його словами, з цієї кількості загиблих - 15 жінок і двоє дітей: хлопчик та дівчинка. «Хлопчик 14-ти років досі не є опізнаним. Медична допомога надається відповідно до клінічних протоколів. Бригади екстреної допомоги фактично працюють на полі бою», - наголосив Салютін.

Він подякував медикам за героїчну роботу і пообіцяв, що їхня робота не залишиться без уваги МОЗ.

Салютін також зазначив, що в МОЗ немає інформації про кількість бойовиків серед загиблих. «Ми не можемо відповісти, хто з них є бойовиками, а хто - мирними жителями. Для лікарів це не має значення», - сказав Салютін.