Росія продовжує пропускати в Україну бойовиків і зброю - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо порушення державного кордону з території Російської Федерації.

Як наголошується в документі, Міністерство закордонних справ України категорично засуджує факти грубого порушення Російською Федерацією режиму державного кордону, які не припиняються, попри всі законні вимоги міжнародного співтовариства та української влади.

У коментарі підкреслюється, що російська сторона вкотре порушує взяті на себе договірні зобов’язання: «Стаття 8 Угоди між Україною та РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань від 1994 року передбачає, зокрема, здійснення узгоджених заходів на державних кордонах для припинення тероризму, незаконного переміщення зброї та інших предметів контрабанди, незаконного в’їзду на території сторін і виїзду за їх межі».

Читайте такожРосія продовжує пропуск через кордон на закритих Україною пунктах - ДПСУЯк зауважили в МЗС, 5 червня ц.р. Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення руху через декілька пунктів пропуску: у Донецькій області - «Маринівка – Куйбишево»; в Луганській областях - «Новошахтинськ – Должанський», «Червонопартизанськ – Гуково», «Червона Могила – Гуково», «Новоборовці – Олексієво-Тузлівка», «Краснодарський – Донецьк», «Краснодарський – Нижній Швирьов», «Сєвєрний – Донецьк», про що, відповідно до двосторонніх угод, було повідомлено російську сторону.

«Неприховано ігноруючи свої зобов’язання та фактично спонсоруючи міжнародний тероризм, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації не чинить жодних перешкод для злочинців і далі пропускає через кордон в напрямку України зброю та бойовиків», - заявили в МЗС додали: «Озвучене в медіа доручення Президента РФ Владіміра Путіна щодо посилення режиму охорони українсько-російського державного кордону, таким чином, залишається черговою декларацією».

Тому Україна вимагає від російської сторони припинити зухвале порушення всіх можливих норм міжнародного права та міждержавних відносин.

«Міжнародне співтовариство очікує від Російської Федерації не декларацій, а конкретних дій для створення належних умов з реалізації мирного плану врегулювання ситуації в східних областях нашої держави», - наголосили в МЗС.