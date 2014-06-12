У Росії порушили справу проти української Нацгвардії

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету.

У СКР повідомили, що порушили справу за статтею «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

За версією російського слідства, «порушуючи положення Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни», українські військовослужбовці, а також збройні члени Національної гвардії й «Правого сектору» 6 червня 2014 року поблизу Слов’янська захопили як заручників громадян Росії, що не брали участь у збройному конфлікті, журналістів Андрія Сушенкова й Антона Малишева».

Читайте такожКомандування Нацгвардії ініціює надання статусу учасників бойових дій військовим, задіяним в АТО

«Після цього їх перевезли на територію однієї з військових частин Збройних сил у районі міста Ізюм Харківської області, де незаконно утримували до 9 червня, заподіюючи фізичні й психічні страждання шляхом систематичного нанесення побоїв й інших насильницьких дій», – йдеться в повідомленні.