Сили АТО в Слов'янську знищили вогневу точку снайпера, який обстрілював блокпост силовиків

Вдень блокпост українських силовиків, який розташований на розі шляхів на Красний Ліман та Словянськ тричі обстрілювався бойовиками зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та 80 мм мінометів.

Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

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"Та найбільше українським військовослужбовцям дошкуляв снайпер, що «працював» з верхніх поверхів заводу у промисловій частині міста. Влучним вогнем у відповідь вогневу точку снайпера було знищено, вогонь із зазначеної позиції припинився", - зазначив він.