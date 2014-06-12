Міра ізоляції Росії від решти світу тепер залежить від Порошенка - Гельман

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время страны" розповів російський галерист і політтехнолог Марат Гельман, який консультував таких політиків, як Путін і екс-президент України Віктор Янукович.

"Абсурдність ситуації в тому, що Путін витратив багато зусиль і часу, щоб Росія стала частиною світу, а він - одним з найвпливовіших політиків: масштабно провів Олімпіаду, відпустив Ходорковського і так далі. А тепер буквально за декілька тижнів все це втратив", - розповів Гельман.Читайте такожПоліттехнолог: Янукович на Донбасі робить те, що не може дозволити собі Путін

Політтехнолог вважає, що Путін хотів стати на чолі великої спільності, він шукав духовні скріпи у слов'янському братерстві, створив Митний союз і хотів перетворити Росію в духовний центр православ'я.

"А в результаті ми маємо безвідповідального політика з історією помилок і невдач. Такого хлопця з вулиці, який кричить "Крим наш!", і країну, яка ризикує опинитися в ізоляції від решти світу", - зазначив Гельман, додавши, що до Росії тепер насторожено ставляться навіть ті, кому вигідно було співпрацювати з нею.

"Зараз світ бачить у Путіні не парламентера, але людину, яка повинна піти", -підкреслив Гельман.

Він вважає, що ступінь ізоляції Росії від решти світу тепер залежить від президента України Петра Порошенка.

"У Порошенка з'явився козир - міра ізоляції Росії залежить сьогодні від президента України. Коли на міжнародних зустрічах він різко висловлюється про відносини з Росією, це впливає на нас. І я думаю, у Кремлі це розуміють", - розповів політтехнолог.

Продовження інтерв'ю Марата Гельмана читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 13 червня.