Міра ізоляції Росії від решти світу тепер залежить від Порошенка - Гельман
Відомий російський політтехнолог і галерист Марат Гельман вважає, світ бачить у президенті РФ Володимирі Путіні не парламентера, але людину, яка повинна піти.
Про це в інтерв'ю журналу "Новое время страны" розповів російський галерист і політтехнолог Марат Гельман, який консультував таких політиків, як Путін і екс-президент України Віктор Янукович.
"Абсурдність ситуації в тому, що Путін витратив багато зусиль і часу, щоб Росія стала частиною світу, а він - одним з найвпливовіших політиків: масштабно провів Олімпіаду, відпустив Ходорковського і так далі. А тепер буквально за декілька тижнів все це втратив", - розповів Гельман.Читайте такожПоліттехнолог: Янукович на Донбасі робить те, що не може дозволити собі Путін
Політтехнолог вважає, що Путін хотів стати на чолі великої спільності, він шукав духовні скріпи у слов'янському братерстві, створив Митний союз і хотів перетворити Росію в духовний центр православ'я.
"А в результаті ми маємо безвідповідального політика з історією помилок і невдач. Такого хлопця з вулиці, який кричить "Крим наш!", і країну, яка ризикує опинитися в ізоляції від решти світу", - зазначив Гельман, додавши, що до Росії тепер насторожено ставляться навіть ті, кому вигідно було співпрацювати з нею.
"Зараз світ бачить у Путіні не парламентера, але людину, яка повинна піти", -підкреслив Гельман.
Він вважає, що ступінь ізоляції Росії від решти світу тепер залежить від президента України Петра Порошенка.
"У Порошенка з'явився козир - міра ізоляції Росії залежить сьогодні від президента України. Коли на міжнародних зустрічах він різко висловлюється про відносини з Росією, це впливає на нас. І я думаю, у Кремлі це розуміють", - розповів політтехнолог.
Продовження інтерв'ю Марата Гельмана читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 13 червня.