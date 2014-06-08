Порошенко: Вогонь на сході України необхідно припинити на цьому тижні

Під час зустрічі, на якій були присутні від України Надзвичайний та Повноважний посол України в Німеччині Павло Клімкін, Спеціальний представник Генерального секретаря ОБСЄ Хайді Тальявіні та Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації Михайло Зурабов, Глава держави наголосив, що сторони повинні працювати над реалізацією домовленостей, які були досягнуті в Нормандії під час зустрічі з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Оландом та Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, йдеться у повідомленні прес-служби Президента. Читайте такожУкраїна очікує на звільнення заручників, які сьогодні утримуються терористами - Порошенко

«Ми маємо на цьому тижні припинити вогонь. Для мне кожен день, коли вмирають люди, кожен день, коли Україна платить таку високу ціну, є неприйнятним. Тому по-перше треба відновити роботу державного кордону України, для того, щоб гарантувати безпеку кожного громадянина України, який живе на Донбасі, незалежно від того, які політичні симпатії він має», - підкреслив Президент України.Читайте такожВ АП назвали реальними плани Порошенка щодо сепаратистів і Криму

Глава держави запропонував проводити засідання тристоронньої контактної групи щодня для опрацювання зробленого і координації подальших дій з реалізації плану мирного врегулювання на сході України.