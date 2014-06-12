Штаб АТО повідомляє про наявність у террористов двох танків, що знаходяться на озброєнні РФ - Тимчук

Про це написав на своїй сторінці у соцмережі керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», інформація про наявність у терористичних груп у Сніжному двох танків відповідає дійсності. За попередніми даними, мова йде про танки Т-72. Інформація про танки в Сніжному підтверджується нашими джерелами, так і штабом АТО", - написав у соцмережі експерт.Читайте такожВійськові захопили броньований КАМАЗ терористів. Ідентичні Росія виготовляє для своєї армії

В Україні ці танки виведені з бойового складу Збройних сил. Разом з тим, вони знаходяться на озброєнні армії Росії, підкреслив Тимчук.

"Також є дані про те, що БТР, наявні у бойовиків в Сніжному, раніше були захоплені російськими військовими в Криму на території українських частин військ берегової оборони", - підкреслив експерт.