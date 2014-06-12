Бійцям АТО обіцяють подвоїти зарплату вже "завтра-післязавтра"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник під час прес-конференції.

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Він повідомив, що постанова уряду № 158 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 р., та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" передбачає виплату винагороди у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та заробітної плати військовослужбовцям, які беруть участь в АТО.

«В реальних сумах, стрілець (найменш оплачувана посада), який на сьогодні одержує грошове забезпечення у сумі 2 700 гривень, буде одержувати 5 700 гривень, тобто майже удвічі збільшиться його заробітна платня. У командира відділення десантного підрозділу заробітна платня складала 4 100 гривень, з урахуванням винагороди він отримуватиме 8 200 гривень», - повідомив він.

Винник додав, що «винагороду ми починаємо виплачувати у червні місяці за травень».

«На сьогодні ми одержали ресурс від Мінфіну, цей ресурс уже доведений до підрозділів, які беруть участь в АТО, і сьогодні фінансовими органами здійснюється нарахування додаткового грошового забезпечення і бійці вже завтра-післязавтра будуть його одержувати», - зазначив Винник.