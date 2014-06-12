Бюджет Міноборони на 2014 рік становить більше 20 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міноборони Сергій Винник сьогодні під час прес-конференції.

«На даний час керівництво держави вживає дієвих заходів щодо підвищення боєготовності та боєздатності Збройних сил України, покращення їх матеріально-технічного забезпечення», - зазначив він.Читайте такожКабмін направить заощаджені на виборах 575 млн грн на потреби армії

«Якщо бюджетом 2014 року на потреби Міноборони було затверджено видатки у сумі 15,5 млрд грн (0,99% ВВП), то на потреби виконання Закону України «Про затвердження указу президента України «Про часткову мобілізацію» із резервного фонду державного бюджету було додатково виділено 4,77 млрд грн», - поінформував Винник.

Таким чином, за його словами, «на сьогодні загальний фінансовий ресурс Міноборони України становить 20,1 млрд грн – це 1,25% ВВП України».