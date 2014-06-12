Вночі кордон України з боку РФ перетнули 3 танки, - журналіст

Про це повідомив головний редактор видання Цензор.Нет на своїй сторінці в Facebook.

"Росія кинула в бій проти українських військ танки. Як повідомив у коментарі для "Цензор.Нет" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков: "Сьогодні вночі 3 танки Т-72 перетнули державний кордон України з боку Росії. Один танк знаходиться у населеному пункті Сніжне. Два інших танки рушили з міста. В околицях Снігового ці танки були перехоплені українськими військами. Йде бій. Є інформація, що один російський Т-72 підбитий", - написав журналіст. Читайте такожШтаб АТО повідомляє про наявність у террористов двох танків, що знаходяться на озброєнні РФ - Тимчук

За інформацією джерел видання в силових структурах, на російській території в безпосередній близькості від кордону з Україною розміщені додаткові сили бронетехніка і реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", які також можуть бути направлені в Україну в будь-який момент.

Численні жителі Сніжного, які повідомляють в органи внутрішніх справ про появу танків в Сніжному, кажуть, що екіпаж не ховаючись говорить про своє російське походження, що вони приїхали "визволяти Україну" і це їх "інтернаціональний обов'язок". Однак місцеве населення підтримки окупантам не демонструє, повідомляє журналіст.

"Експерти припускають, що бронетехніка, якою керують російські військові, може бути завезена з Криму. Кремль розраховує таким примтивным виставою приховати російське походження танків", - написав у соцмережі Бутусов.