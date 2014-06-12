МЗС чекає від Росії реакції на мирний план Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

“Ми продовжуємо нашу роботу в напрямку політичного та дипломатичного вирішення кризи, в якій зараз опинилася Україна, і конфлікту, який є між Україною і Росією, і сприяємо впровадженню імплементації мирного плану президента, який був оголошений під час інавгурації і був обговорений разом з міжнародними партнерами”, - заявив Дещиця.

“Зараз відбулось засідання контактної групи, яка розробила концептуальні підходи до імплементації цього плану. Ми очікуємо відповіді і позиції з російської сторони щодо цього концептуального документу. Однак на даний момент ми поки що отримуємо лише посилення напруження на східних кордонах і підтримку сепаратистів з боку Росії військами і військовою технікою”, - підкреслив глава МЗС.

Читайте такожМіра ізоляції Росії від решти світу тепер залежить від Порошенка - Гельман Крім того, Дещиця наголосив, що “президент продовжує активну роботу з підтримки мирного плану та територіальної цілісності України, відбуваються його постійні телефонні контакти з багатьма міжнародними партнерами”.

Як повідомлялося, Порошенко в інавгураційній промові виклав свій мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі. План передбачає роззброєння всіх, хто незаконно взяв у руки зброю, амністію, забезпечення коридору для відходу російських найманців і широкий мирний діалог, а також дострокові місцеві вибори на Донбасі і пакет економічних реформ.