У Лисичанській міськраді кажуть, що незалежності у місті ніхто не проголошував

Як повідомила Вінник кореспонденту УНІАН, інформація про створення ще однієї незалежної республіки на території області є дезінформацією.

«Це нісенітниця. Такі питання в місті не розглядалися. Це дезінформація», - наголосила секретар міськради.

Читайте такожУ Лисичанську бойовики розміщують снайперів на дахахВона сказала, що до неї сьогодні надходить безліч дзвінків із питанням про створення «Лисичанської народної республіки», але про її створення немає й думки.

Як повідомляв УНІАН, у Лисичанську Луганської області дві групи терористів, які раніше представляли так звану ”Луганську народну республіку”, начебто не поділили владу.

”Виник конфлікт, в результаті місцеві бандити вигнали заїжджу братву з Луганська. Переможці довго не радилися і того ж дня ухвалили рішення проголосити Лисичанську народну республіку”, - пише видання InfoResist.