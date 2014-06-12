Причиною трагедії під Волновахою могла стати зрада - джерело
16:40, 12 червня 2014Політика
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Причиною того, що військові під Волновахою не чекали нападу і не вимагали дозволу облаштовувати в посадці вогневі позиції, могла бути зрада.
Солдати могли загинути через зраду - джерело / Фото: УНІАН
Про це повідомляє Сегодня з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
«У них (СБУ - ред.) є підстави припускати, що мав місце саботаж і зрада. Хтось навів бійців на думку про те, що їм не варто очікувати нападу. Тому вони і не вимагали дозволу облаштовувати в посадці вогневі позиції», - пояснило джерело.
Нагадаємо, в бою під Волновахою загинули 16 бійців, ще 32 людини потрапили в медичні установи з вогнепальними пораненнями. Пізніше один з поранених помер.
Донецька прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відкрила кримінальне провадження за фактом нападу сепаратистів на українських військових в Волновасі.
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