Причиною трагедії під Волновахою могла стати зрада - джерело

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

«У них (СБУ - ред.) є підстави припускати, що мав місце саботаж і зрада. Хтось навів бійців на думку про те, що їм не варто очікувати нападу. Тому вони і не вимагали дозволу облаштовувати в посадці вогневі позиції», - пояснило джерело.

Нагадаємо, в бою під Волновахою загинули 16 бійців, ще 32 людини потрапили в медичні установи з вогнепальними пораненнями. Пізніше один з поранених помер.

Донецька прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відкрила кримінальне провадження за фактом нападу сепаратистів на українських військових в Волновасі.