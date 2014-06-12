Порошенко провів термінову нараду з керівництвом силових відомств

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Сьогодні на сході України бойовики вперше застосували танки, які, за даними української розвідки, з'явилися з боку Російської федерації. У результаті військової операції, яка планувалась напередодні, українським військовим вдалося втримати ситуацію під контролем», - йдеться у повідомленні і зазначається, у зв’язку з цим президент провів термінову нараду з керівниками силових відомств.

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За інформацією силовиків, внаслідок добре підготовленої операції, українські військові та прикордонники відновили контроль над ділянкою державного кордону протяжністю понад 100 км, ведучи боротьбу навіть з танками.

Також повідомляється, що Порошенко провів розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом та Канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив з ними події, що відбуваються на сході України.

Співрозмовники погодили подальші кроки щодо втілення мирного плану на сході України.