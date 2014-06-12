Меркель: Україні для проведення реформ потрібно припинити вогонь

"Ми всі хочемо, щоб там припинилася стрілянина. Тільки після цього новий український президент зможе зосередитися на проведенні необхідних реформ", - сказала Меркель в середу, 11 червня, на традиційному прийомі для дипломатичного корпусу, наводить її слова Deutsche Welle.

"Потрібно зробити все можливе, щоб виправдалися сподівання на новий початок", - сказала канцлер ФРН.

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Для цього необхідно зміцнення правової держави і дотримання прав людини, збереження територіальної цілісності України і економічний розвиток.

У цій "геркулесовій праці" Меркель пообіцяла Президенту України Петру Порошенку допомогу Німеччини. Вона також знову закликала Москву сприяти стабілізації ситуації в Україні.

Канцлер ФРН ще раз підкреслила, що Європа виступає за діалог з Росією. За її словами, програма "Східного партнерства" з такими країнами, як Україна, Молдова і Грузія однозначно не спрямована проти Росії.

"Створення хороших відносин з ЄС передбачає хороші відносини з Росією", - сказала Меркель.