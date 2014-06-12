Меркель: Україні для проведення реформ потрібно припинити вогонь
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що для проведення запланованих реформ Україні необхідно повне припинення вогню.
"Ми всі хочемо, щоб там припинилася стрілянина. Тільки після цього новий український президент зможе зосередитися на проведенні необхідних реформ", - сказала Меркель в середу, 11 червня, на традиційному прийомі для дипломатичного корпусу, наводить її слова Deutsche Welle.
"Потрібно зробити все можливе, щоб виправдалися сподівання на новий початок", - сказала канцлер ФРН.
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Для цього необхідно зміцнення правової держави і дотримання прав людини, збереження територіальної цілісності України і економічний розвиток.
У цій "геркулесовій праці" Меркель пообіцяла Президенту України Петру Порошенку допомогу Німеччини. Вона також знову закликала Москву сприяти стабілізації ситуації в Україні.
Канцлер ФРН ще раз підкреслила, що Європа виступає за діалог з Росією. За її словами, програма "Східного партнерства" з такими країнами, як Україна, Молдова і Грузія однозначно не спрямована проти Росії.
"Створення хороших відносин з ЄС передбачає хороші відносини з Росією", - сказала Меркель.