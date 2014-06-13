Терористи заявляють про двох загиблих в результаті вибуху біля Донецької ОДА

У центрі Донецька біля будівлі облдержадміністрації, захопленої раніше терористами, в результаті вибуху загинуло 2 бойовики.

Про це повідомляє терористична організація "ДНР" у своєму Twitter.

Вибух у ДонОДА бойовики називають "терактом" та повідомляють, що їх двоє спільників померли в лікарні.

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Як повідомляв УНІАН, за попередньою інформацією, біля будівлі ОДА в Донецьку вибухнуло авто самопроголошеного "міністра" терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

За даними департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, в результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі облдержадміністрації, який стався в четвер пізно ввечері, постраждали 7 осіб.