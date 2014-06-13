Армія до суботи перекриє незахищену частину кордону з РФ - радник Авакова
Державний кордон з Росією з боку Донбасу буде перекрито до завтра Збройними силами України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко.
«З питання державного кордону: цієї ночі за підтримки Національної гвардії Збройні сили зробили марш з півдня на північ, а також з півночі на південь, для того, щоб прикрити ту частину кордону, яка, на жаль, була не прикрита після масованих нападів терористів», - повідомив Геращенко.
Читайте такожКоломойський запропонував Порошенку за свій рахунок звести загородження на кордоні з Росією
Радник міністра зазначив, що «в ході цих боїв бойовики зазнали значних втрат, і я думаю, що до завтрашнього дня державний кордон буде повністю прикритий Збройними силами України».
«Всі дороги прострілюватимуться бронетехнікою, грубі спроби бойовиків проникнути на територію України будуть знищені», - підкреслив Геращенко.