Армія до суботи перекриє незахищену частину кордону з РФ - радник Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Антон Геращенко.

«З питання державного кордону: цієї ночі за підтримки Національної гвардії Збройні сили зробили марш з півдня на північ, а також з півночі на південь, для того, щоб прикрити ту частину кордону, яка, на жаль, була не прикрита після масованих нападів терористів», - повідомив Геращенко.

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Радник міністра зазначив, що «в ході цих боїв бойовики зазнали значних втрат, і я думаю, що до завтрашнього дня державний кордон буде повністю прикритий Збройними силами України».

«Всі дороги прострілюватимуться бронетехнікою, грубі спроби бойовиків проникнути на територію України будуть знищені», - підкреслив Геращенко.