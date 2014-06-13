Перекриття кордону в районі прориву триває, силовики захопили 10 КамАЗів бойовиків

Українські військові в рамках операції щодо перекриття кордону в районі прориву бойовиків захопили 10 вантажівок з терористами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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"Одночасно з подіями в Маріуполі йде бойовий марш збройних сил, прикордонників та Нацгвардії для повного перекриття кордону в районі прориву. Вчора пройдено близько 120 км. Захоплено близько10 КамАЗів терористів з озброєнням, розбиті опорні точки. Про це повинні розповісти військові. Трохи пізніше. Операція на кордоні триває", - написав він.