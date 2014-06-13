Міськрада: всі виїзди з Донецька відкриті

«Станом на 13.00 на вулицях Донецька спокійна обстановка. Повідомлень про надзвичайні ситуації від жителів не надходить. За повідомленням ДАІ, обмеження руху транспорту (з 27 травня) зберігається по периметру донецького аеропорту. Всі виїзди з міста відкриті»,- сказано в повідомленні прес-служби Донецької міської ради.

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У міськраді також зазначили, що з основних автостанцій міста з 6 червня відкриті сезонні маршрути до місць масового відпочинку на Азовському узбережжі, при поїздці необхідно мати при собі паспорт, для дітей - свідоцтво про народження.

Як повідомив УНІАН, в ніч на 26 травня на територію донецького аеропорту увірвалися озброєні терористи з вимогою вивести українських військових з аеропорту, після чого там почалася антитерористична операція. З 7 ранку 26 травня аеропорт призупинив роботу. Глава МВС Арсен Аваков 27 травня заявив, що українські військові повністю взяли під контроль аеропорт в Донецьку.