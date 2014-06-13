В АТО здивовані заявами Росії про нібито порушення її кордону з боку України.

Керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов написав на своїй сторінці в Facebook: “Здивований повідомленням РФ про БТР або БМП, які з'явилися на території РФ”.

“Дивним чином ця інформація з'явилася через кілька годин після того, як ми повідомили про незаконний перетин кордону російським вертольотом вогневої підтримки Мі-35”, - зазначив він і додав, що наразі інформація про перетин кордону перевіряється.

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Як відомо, сьогодні деякі російські ЗМІ, посилаючись на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, написали про нібито порушення російського кордону українськими військовослужбовцями.