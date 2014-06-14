СБУ затримала одного з лідерів маріупольських бойовиків. Планував втекти до Білорусі
Бойовик з позивним «Нерпа» в злочинній групі виконував функції гранатометника
На залізничній станції «Харків - Пасажирський» співробітники СБУ затримали одного з керівників так званої групи бойовиків «Чечена», який брав активну участь у збройних протистояннях проти українських військовослужбовців на сході України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, бойовик з позивним «Нерпа» у злочинній групі виконував функції гранатометника.
Затриманий – 51-річний житель Маріуполя, планував втекти з України до Білорусі потягом міжнародного сполучення «Маріуполь - Барановичі». Зловмисник хотів уникнути кримінальної відповідальності за участь у збройних бандформуваннях на сході України.
Крім цього, встановлено, що він перебував у загальнодержавному розшуку органів міліції за підозрою у вчинені розбою, грабежу, незаконного заволодіння транспортним засобом тощо.
Затриманого передано органам внутрішніх справ для прийняття процесуального рішення.