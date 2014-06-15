Терористи захопили "Луганськгаз" і встановили кулемет на даху будівлі

Озброєні автоматичною зброєю бойовики захопили приміщення виробничої ділянки "Луганськгаз".

Як повідомляє Українська правда, про це написала начальник відділу зі зв'язків з громадськістю Луганської міліції Тетяна Погукай на своїй сторінці у Фейсбук.

За її інформацією, терористи встановили кулемет на даху будівлі.

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Даний факт зареєстрований в ЄРДР за статтею 263 ч. 1 КК України.

Крім того, Погукай надала дані про численних поранених, які надходять до лікарень Луганська.

Так, за її даними, тільки за одну добу таких було шестеро. Троє з них проїжджали блокпост "ЛНР", там стався вибух, люди були поранені осколками.

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Ще двоє чоловіків в своїх автомобілях потрапили під обстріл терористів.

Жінка госпіталізована з вогнепальним пораненням лівого гомілковостопного суглоба. Обставини її поранення встановлюються.